Os Firrás, la Banda de Sanxenxo, O Castro y Xironsa estarán en la Romaría da Música de Ribadumia

La presentación de la jornada tuvo lugar esta mañana Cedida

La Banda Municipal de Ribadumia y el Concello presentaron la sexta edición de la Romaría da Música. Será este domingo, 10 de mayo, en la Carballeira, a partir de mediodía, con un extenso programa de actividades en lo que no faltará lo culinario y, por supuesto, la música, que será la gran protagonista de una jornada de convivencia.

El cartel contará con el grupo Xironsa de Corvillón (Cambados), con Os Firrás de O Grove, con su cantos tradicionales y de taberna, la Banda de Sanxenxo y la Asociación Cultural O Castro de Baión. Un programa musical que culminará con una sesión DJ que alargará la fiesta y pondrá el broche a la jornada.

En la parte gastronómica del programa habrá también una amplia selección de callos, pulpo, empanadas y choripán, que se despacharán a precios populares en una jornada pensada para todos los públicos. De hecho, habrá también hinchables gratuitos durante todo el día para el disfrute de los más pequeños. Tampoco faltarán en el programa lúdico, un año más, los juegos populares.

Desde el Concello quisieron agradecer la colaboración de todas las empresas privadas que colaboran en el patrocinio de estas actividades.