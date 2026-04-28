Las fuertes lluvias forman bolsas de agua y dejan a coches atrapados en Barrantes

Una gran bolsa de agua en Barrantes, en una imagen viralizada en redes sociales Cedida

Las fuertes lluvias formaron esta tarde importantes bolsas de agua en las carreteras de Barrantes, que dejaron a coches atrapados. Hasta dos vehículos quedaron así parados en una zona con importantes charcas en la zona del Pazo de Barrantes, que hizo preciso la intervención de los medios de emergencias de Protección Civil de Ribadumia, que confirmaron que el agua "chegaba xa ata os asentos" de los turismos.

Así, tras unas jornadas donde predominaron las altas temperaturas -también presentes en el día de hoy- y el tiempo despejado, las tormentas dejaron esta tarde importantes chaparrones en la comarca, que afectaron especialmente a Ribadumia, donde las fuertes lluvias dejan también bajos inundados, según explican desde Protección Civil.