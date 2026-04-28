El TSXG da la razón a Somos y obliga a Ribadumia a repetir un Pleno celebrado el pasado mes de julio

Sergio Soutelo, concejal de Somos Ribadumia Cedida

Somos Ribadumia celebró la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que desestimó el recurso del Concello a una sentencia anterior que obligaba a la administración a celebrar el Pleno ordinario previsto para julio de 2025 y declara nulo la sesión extraordinaria convocada ese mismo mes —y también los acuerdos alcanzados en dicho Pleno—.

La sentencia —pronunciada ya por anterioridad por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra— recoge también el pago de las costas por parte del Concello, tasadas en 1.500 euros. Cuantía que Somos eleva a “máis de 5.000 euros”, al sumar los costes en abogados y procuradora, “con un comportamento infantil e antidemocrático”, recalca.

Cabe subrayar que el Concello tiene todavía la opción de poner un recurso de casación, por lo que el portavoz de Somos, Sergio Soutelo, presentó un escrito solicitando al gobierno local que “se asuma a sentenza e a faga efectiva de maneira inmediata”: “os nosos dereitos como formación política son os dereitos da veciñanza, e non imos permitir que se pise ningún deles. Non imos permitir que o señor Castro xogue ao despiste cos Plenos, nin imos permitir, como ten ben comprobado, que se nos negue acceso a documentación ou se nos impida cumprir coa nosa función de defender os intereses da nosa veciñanza.