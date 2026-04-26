O Areeiro recomienda renovar los tratamientos contra el mildiu

Síntomas de la proliferación del hongo detectados esta semana Areeiro

La Diputación de Pontevedra, a través de un nuevo aviso fitosanitario emitido por el personal técnico de la Estación Fitopatológica de O Areeiro, recomienda renovar los tratamientos antimildiu en las viñas después de que se hubiese detectado las primeras manchas de aceite en distintas parcelas de seguimiento de las comarcas de O Salnés, Condado y O Rosal. La situación, que ya se intuía en el preaviso, parece bastante generalizada, aunque existen predios en los que no se observaron síntomas, incluyendo algunas parcelas tratadas y la propia viña de O Areeiro, que permanece sin intervención por el momento.

Las condiciones meteorológicas de esta semana, con temperaturas medias en niveles suaves y con cielos alternando nubes y claros, favorecieron el avance fenológico de la vid, que en muchas variedades ya alcanza el estado de botones florales separados. Incluso en zonas más cálidas de O Rosal se observó el inicio de la floración en cepas aisladas de patrones, un adelanto respecto a la campaña anterior.

En relación al mildiu, la presencia de las primeras manchas de aceite fue confirmada en las parcelas de seguimiento en O Salnés, O Condado y O Rosal y en plantas abandonadas situadas en muros y bordes de vías, lo que refuerza la idea de una distribución amplia del patógeno. Sin embargo, los niveles de esporangios de Plasmopara viticola (el hongo que produce esta enfermedad) se mantienen en valores semejantes a los de la semana anterior, y las condiciones meteorológicas recientes no resultaron especialmente favorables para su desarrollo, excepto en un episodio puntual a comienzos de semana.

Al predominar las previsiones de la continuidad de estas condiciones, el personal insiste en la importancia de renovar los tratamientos, respetando las dosis recomendadas y aplicando buenas prácticas para minimizar su impacto.