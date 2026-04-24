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Ribadumia

El PSOE de Ribadumia denuncia el “abandono” de la piscina de Cabanelas

A. Louro
24/04/2026 21:04
El portavoz socialista, Javier Mougán, en las instalaciones de la piscina
El portavoz socialista, Javier Mougán, en las instalaciones de la piscina
Cedida
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El PSOE de Ribadumia anunció la presentación de una moción en el próximo Pleno para exigir soluciones ante la situación de la piscina municipal de Cabanelas, después de que el pasado mes de enero sufriera un colapso estructural, que provocó el levantamiento del vaso y daños visibles en su entorno, “o que fai imposible o seu uso”, adviertieron los socialistas: “A día de hoxe, e ás portas da tempada estival, o Concello non informou sobre o estado da instalación nin sobre a  o máis que previsible peche definitivo durante este ano”.

Asimismo, desde la formación apuntan a que la piscina “levaba anos presentando sinais de deterioro e falta de mantemento” y reclamaron en su moción un informe técnico independiente que esclarezca las causas del colapso y la elaboración de un plan de actuación.

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