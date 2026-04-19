Ribadumia acoge de nuevo un encuentro de voluntarios para colocar refugios para murciélagos
Será el 26 de abril y el punto de encuentro será la Rotonda dos Castaños, a las once de la mañana
La Asociación Ideas de Bombero organiza para el domingo 26 de abril una nueva jornada de voluntariado para colocar cajas-refugio para murciélagos en el municipio de Ribadumia. El punto de encuentro será en la Rotonda dos Castaños a las once de la mañana.
El proyecto creará un “pasillo” de casetas seguras para estas especies. En total serán hasta 59 cajas-refugio distribuidas a lo largo de 3,3 kilómetros siguiendo el curso del regato de A Armenteira desde la rontonda de partida, continuando por el río Umia hasta la altura del Náutico. Las personas voluntarias podrán apadrinar una caja y ponerle el nombre que deseen.
Los interesados en participar en la actividad podrán incribirse a través del número de teléfono 671 442 979.
No es la primera vez que la entidad organizadora lleva a cabo esta actividad, que también se desarrolló en otros puntos de la comarca como O Faro das Lúas, en Vilanova de Arousa.
La iniciativa surgió en un primer momento a raíz de un proyecto de la Universidad de Vigo (UVigo) cuya finalidad es la creación de bosques autóctonos en un terreno de 16 hectáreas por donde se encuentra O Faro das Lúas, gracias a un acuerdo con la Comunidad de Montes de András y la conservera Antonio Pérez Lafuente.
Asimismo, la jornada del próximo domingo se complementa a otra ya realizada el pasado mes de marzo y que supuso la inauguración de la Red de Refugios para Murciélagos AIB de O Salnés, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Concello de Ribadumia.