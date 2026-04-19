Ribadumia acoge de nuevo un encuentro de voluntarios para colocar refugios para murciélagos

Uno de los refugios para murciélagos instalados por la asociación durante una iniciativa anterior Facebook

La Asociación Ideas de Bombero organiza para el domingo 26 de abril una nueva jornada de voluntariado para colocar cajas-refugio para murciélagos en el municipio de Ribadumia. El punto de encuentro será en la Rotonda dos Castaños a las once de la mañana.

El proyecto creará un “pasillo” de casetas seguras para estas especies. En total serán hasta 59 cajas-refugio distribuidas a lo largo de 3,3 kilómetros siguiendo el curso del regato de A Armenteira desde la rontonda de partida, continuando por el río Umia hasta la altura del Náutico. Las personas voluntarias podrán apadrinar una caja y ponerle el nombre que deseen.

Los interesados en participar en la actividad podrán incribirse a través del número de teléfono 671 442 979.

No es la primera vez que la entidad organizadora lleva a cabo esta actividad, que también se desarrolló en otros puntos de la comarca como O Faro das Lúas, en Vilanova de Arousa.

La iniciativa surgió en un primer momento a raíz de un proyecto de la Universidad de Vigo (UVigo) cuya finalidad es la creación de bosques autóctonos en un terreno de 16 hectáreas por donde se encuentra O Faro das Lúas, gracias a un acuerdo con la Comunidad de Montes de András y la conservera Antonio Pérez Lafuente.

Asimismo, la jornada del próximo domingo se complementa a otra ya realizada el pasado mes de marzo y que supuso la inauguración de la Red de Refugios para Murciélagos AIB de O Salnés, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Concello de Ribadumia.