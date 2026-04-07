La oficina de turismo de Ribadumia atendió a 400 visitantes durante la Semana Santa

Oficina de Turismo de Ribadumia Cedida

El Concello de Ribadumia hizo un balance positivo de las visitas registradas durante la pasada Semana Santa, cuando el punto de información turística atendió a 400 usuarios, constatando “o importante atractivo do municipio como destino turístico, tanto a nivel nacional como internacional”, según subrayaron desde el gobierno local.

Así pues, del total de visitantes destacaron los turistas internacionales (55%), entre los que destacan los llegados de Portugal, Alemania, Estados Unidos, Italia y Reino Unido. Del restante, un 35% llegó desde otros puntos de España —Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana— y el 10% restante de otros municipios de Galicia.

En cuanto a los aspectos más demandados por los visitantes, volvieron a destacar aspectos como la Ruta da Pedra e da Auga o la Variante Espiritual del Camiño Portugués o la Ruta do Padre Sarmiento, “que seguen a posicionar Ribadumia como un destino atractivo para peregrinos e amantes da natureza”.

El perfil mayoritario que visitó el punto de información turística ribadumiense en Semana Santa volvió a ser así el del peregrino (83%), seguidos por los excursionistas (10%) y los turistas convencionales (cerca del 8%), según datos hechos públicos por el propio Concello.