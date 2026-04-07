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Ribadumia

La oficina de turismo de Ribadumia atendió a 400 visitantes durante la Semana Santa

A. Louro
07/04/2026 20:31
Oficina de Turismo de Ribadumia
Cedida
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El Concello de Ribadumia hizo un balance positivo de las visitas registradas durante la pasada Semana Santa, cuando el punto de información turística atendió a 400 usuarios, constatando “o importante atractivo do municipio como destino turístico, tanto a nivel nacional como internacional”, según subrayaron desde el gobierno local.

Así pues, del total de visitantes destacaron los turistas internacionales (55%), entre los que destacan los llegados de Portugal, Alemania, Estados Unidos, Italia y Reino Unido. Del restante, un 35% llegó desde otros puntos de España —Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana— y el 10% restante de otros municipios de Galicia.

En cuanto a los aspectos más demandados por los visitantes, volvieron a destacar aspectos como la Ruta da Pedra e da Auga o la Variante Espiritual del Camiño Portugués o la Ruta do Padre Sarmiento, “que seguen a posicionar Ribadumia como un destino atractivo para peregrinos e amantes da natureza”.

El perfil mayoritario que visitó el punto de información turística ribadumiense en Semana Santa volvió a ser así el del peregrino (83%), seguidos por los excursionistas (10%) y los turistas convencionales (cerca del 8%), según datos hechos públicos por el propio Concello.

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