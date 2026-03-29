Ribadumia acondiciona la Ruta da Pedra e da Auga para la llegada de la Semana Santa

Trabajos de desbroce en la Ruta da Pedra e da Auga Cedida

El Concello de Ribadumia está desarrollando estos días labores de desbroce en la Ruta da Pedra e da Auga para completar los trabajos de puesta a punto que se iniciaron hace unas semanas para recuperar la senda tras los daños ocasionados por los temporales de este invierno.

Estas actuaciones se suman a las tareas previas de reparación del firme que contribuyen a mejorar el estado general de esta ruta, uno de los principales atractivos naturales y turísticos del municipio.

Los trabajos se centran ahora en la limpieza de la vegetación en los márgenes del recorrido para favorecer la accesibilidad, la seguridad y una mejor experiencia para las personas visitantes.

Con esta intervención, el Concello se prepara para la llegada de la Semana Santa, un período en el que aumenta notablemente la afluencia de visitantes, al tiempo que garantiza que los vecinos puedan disfrutar también de este espacio durante todo el año.