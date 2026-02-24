Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

Ribadumia refuerza el control de las colonias felinas con 16 actuaciones realizadas en 2025

A. Louro
24/02/2026 21:16
El Concello de Ribadumia hizo ayer un balance de las actuaciones realizadas durante el año 2025 en materia de control de colonias felinas, según los datos facilitados por el Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN), entidad encargada de la gestión de este servicio.

Así pues, durante el pasado ejercicio de 2025 se registraron un total de 16 intervenciones en distintas colonias del municipio ubicadas en los lugares de O Freixo, Outeiro, Capilla de Barrantes, Travesía y Barreiro. La actuación más destacadafue en agosto en una colonia en Outeiro, donde se intervinieron cinco ejemplares en una misma jornada.

Todos los animales fueron identificados mediante microchip y se le realizaron los correspondientes controles veterinarios, siguiendo el protocolo de captura, esterilización y retorno, con el objetivo de garantizar el bienestar animal y evitar la proliferación descontrolada.

Desde el Concello recalcaron esta labor para mejorar la convivencia vecinal, reforzar el control sanitario y cumplir con la normativa vigente en materia de protección animal, así como agradecieron la colaboración de las personas voluntarias.

