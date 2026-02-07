Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

El CES propone intervenir en el río de Tabueiros para evitar derrumbamientos en el talud

A. Louro
07/02/2026 21:19
El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) anunció una propuesta de actuación para el río Tabueiros o Coucón (entre Castrelo y Sisán) con el objetivo de evitar derrumbamientos en el talud que transcurre en uno de los bordes de este arroyo, en el lugar de Sisán, que se está desmoronando y arrancando tramos de la pista que transcurre de forma paralela al río. Además, como consecuencia de estos desprendimientos se genera también un riesgo para la circulación de vehículos en esta pista.

Así pues, desde el colectivo sostienen que existen algunos factores que están contribuyendo a este problema, como la eliminación de la vegetación que nace en el talud y la que, con sus raíces, podría llegar a retener la tierra y evitar la erosión del río. Además, el CES advierte también de rellenos en fincas que provocaron la pérdida de la bifurcación de este río, que suponía un alivio de parte del caudal.

Por todo ello, el colectivo propone realizar un retranqueo de la pista para construir el talud del lado de Sisán, la plantación de vegetación arbórea o arbustiva, construir una senda peatonal entre el río y la pista que garantice la seguridad vial de los viandantes y rehabilitar el canal de agua que posibilitaba la bifurcación de este río.

La propuesta fue enviada a Augas de Galicia y al Concello de Ribadumia y desde el CES pidieron a las administraciones la intervención en esta pista “pero dunha maneira respetuosa” con el medio.

