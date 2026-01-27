El Umia anega fincas y obliga a cortar carreteras a su paso por O Salnés

El Umia desbordó completamente a su paso por Ribadumia Mónica Ferreirós

La borrasca Joseph ha dejado un reguero de incidencias a su paso por los municipios de O Salnés, aunque afortunadamente ningún suceso de gravedad. En Ribadumia o Meis el Umia volvió a ser la mayor preocupación, cuyo caudal, debido a las lluvias y la apertura del embalse de A Baxe, en Caldas, volvió a desbordar, anegando parcelas y obligando a cerrar algunas pistas y carreteras secundarias en el entorno de la EP-9501, en Pontearnelas y Cabanelas. Especialmente afectado acabó la zona del náutico de O Muiño, una zona habitualmente inundable.

También en Meis el caudal de los ríos creó numerosas incidencias. De hecho, en Vilanoviña los servicios de emergencias tuvieron que rescatar a un vehículo que terminó atrapado en una pista cortada por las inundaciones.

En Vilanova, el efecto del mar se cebó con las bateas, creando importantes estragos en una de ellas, cuyos restos terminaron dispersados en diferentes puntos del litoral vilanovés, según explicaron desde Protección Civil, con vigas y otros elementos de su estructura en playas, puerto deportivo o en la zona de As Sinas. Otras bateas terminaron también a la deriva en zonas como Cambados o O Grove.