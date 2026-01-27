El ‘Enterro da Galiña’ despedirá el Entroido en Ribadumia con concurso de disfraces y gran laconada

Edición anterior de la cita del Entroido ribadumiense Mónica Ferreirós

La Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes celebrará un año más el tradicional ‘Enterro da Galiña’. Será el 21 de febrero, en el centro social de la localidad y contará con desfile, concurso de disfraces, Baile de Entroido y una gran alconada.

El programa se iniciará a las siete y media con el satírico velorio. Una hora más tarde, su ataúd desfilará por las calles del Concello, acompañado por sus familiares más cercanos, choqueiros, representantes del clero, de la política, de la sanidad y otros aficionados al Carnaval al son de la música de los Grupo das ANPA de Ribadumia y con la actuación del grupo de batucada Olodum do Coio.

Al regreso de la comitiva fúnebre al centro social, el presidente “Donald Tronado” leerá las últimas voluntades de la Galiña y, a continuación, los representantes políticos realizarán la entrefa de los premios a los mejores disfraces, tanto individuales como el grupo.

A partir de las diez de la noche, el centro social de Barrantes acogerá la gran laconada y el Baile de Entroido, amenizad por el dúo La Sintonía de tu Vida. El precio será de 27 euros para socios y de 32 para no socios y las reservas se pueden realizar a través del teléfono 633 790 121. Las invitaciones se pueden retirar antes del 16 en Mercería Marisé.