Un gran eucalipto cae sobre un tejado en Barrantes: "Foi un topetazo. Non era unha rama, era un ramón"

Araceli Barral en su vivienda con los restos del árbol delante Mónica Ferreirós

Uno de los sustos de la jornada ocurrió durante la madrugada en Barrantes. Un gran eucalipto de una finca se desprendió sobre el tejado de una vivienda en Barrantes, en Ribadumia. En su interior, dormían Araceli Barral y su hijo, que escucharon un gran estruendo. “Foi un topetazo”, explica la mujer.

Un gran golpe que, en un principio, achacaron a una rama. “Pero era un ramón”, explica esta vecina de Ribadumia. Lo que imaginaban se quedaba muy lejos de lo que se encontraron al salir de casa. Una tarea que se complicó, ya que los restos del eucalipto bloqueaban dos de las puertas: la del garaje y la de la cocina, por lo que tuvieron que usar una tercera. Fue así como parte de un gran árbol se había desprendido sobre tu tejado, abriendo un gran boquete. “Era medio eucalipto”, explica Barral. Llamaron de inmediato a Emerxencias.

Valoración de los peritos

Ahora, aún con el susto en el cuerpo, lo que piensa esta vecina de Ribadumia es que salvaron la vida. “Se chegamos a estar nese piso xa sería outra cousa”, explica. Y es que ambos duermen en la planta de abajo y la de arriba la tienen cerrada. Barral también considera que los materiales de construcción de la vivienda son una de las claves de que no haya tenido consecuencias mayores. “Porque a casa é de pedra, se chega a ser de madeira...”, explica la afectada por el temporal ‘Ingrid’. La familia propietaria de la finca donde estaba plantada el eucalipto ya se puso en contacto con Barral y su hijo, ofreciéndose a hacerse cargo de los daños. Los peritos harán una evaluación del estado de la vivienda. “Nós podemos vivir abaixo, pero a ver se non vai moito aire”, apunta la vecina de Barrantes. Esperan poder pasar las siguientes noches tranquilos y que el temporal no siga azotando mucho tiempo por O Salnés. Por el momento, la noche de hoy sigue la alerta.