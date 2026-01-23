Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribadumia

Un gran eucalipto cae sobre un tejado en Barrantes: "Foi un topetazo. Non era unha rama, era un ramón"

Araceli Barral y su hijo dormían en el interior de la vivienda y se salvaron porque estaban en la planta de abajo

Olalla Bouza
23/01/2026 17:59
Araceli Barral en su vivienda con los restos del árbol delante
Araceli Barral en su vivienda con los restos del árbol delante
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Uno de los sustos de la jornada ocurrió durante la madrugada en Barrantes. Un gran eucalipto de una finca se desprendió sobre el tejado de una vivienda en Barrantes, en Ribadumia. En su interior, dormían Araceli Barral y su hijo, que escucharon un gran estruendo. “Foi un topetazo”, explica la mujer. 

Un gran golpe que, en un principio, achacaron a una rama. “Pero era un ramón”, explica esta vecina de Ribadumia. Lo que imaginaban se quedaba muy lejos de lo que se encontraron al salir de casa. Una tarea que se complicó, ya que los restos del eucalipto bloqueaban dos de las puertas: la del garaje y la de la cocina, por lo que tuvieron que usar una tercera. Fue así como parte de un gran árbol se había desprendido sobre tu tejado, abriendo un gran boquete. “Era medio eucalipto”, explica Barral. Llamaron de inmediato a Emerxencias.

Valoración de los peritos

Ahora, aún con el susto en el cuerpo, lo que piensa esta vecina de Ribadumia es que salvaron la vida. “Se chegamos a estar nese piso xa sería outra cousa”, explica. Y es que ambos duermen en la planta de abajo y la de arriba la tienen cerrada. Barral también considera que los materiales de construcción de la vivienda son una de las claves de que no haya tenido consecuencias mayores. “Porque a casa é de pedra, se chega a ser de madeira...”, explica la afectada por el temporal ‘Ingrid’. La familia propietaria de la finca donde estaba plantada el eucalipto ya se puso en contacto con Barral y su hijo, ofreciéndose a hacerse cargo de los daños. Los peritos harán una evaluación del estado de la vivienda. “Nós podemos vivir abaixo, pero a ver se non vai moito aire”, apunta la vecina de Barrantes. Esperan poder pasar las siguientes noches tranquilos y que el temporal no siga azotando mucho tiempo por O Salnés. Por el momento, la noche de hoy sigue la alerta.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Parte de los estupefacientes intervenidos en la este operativo

Detenidos en O Salnés en una gran operación antidroga en Vigo
b. y. o salnés
Imagen del Puerto de Vilagarcía

El Puerto roza su récord histórico en movimiento de mercancías y supera las 1,5 millones de toneladas
Fátima Frieiro
La Carreira Popular de Pontecesures celebra este domigo su XXV edición

Pontecesures reúne el domingo a más de 600 atletas en la XXV Carreira Popular
Gonzalo Sánchez
Cartel oficial de la Festa do Lacón 2026 en Cuntis

Cuntis apuesta de nuevo por la tradición en el diseño de su cartel para la XXVII Festa do Lacón
Fátima Pérez