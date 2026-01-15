Somos critica que el programa de Navidad costó a los ribadumienses 65.000 euros

Imagen de archivo de un elemento decorativo Gonzalo Salgado

Somos Ribadumia hizo ayer un balance negativo del programa organizado por el Concello para las pasadas Navidades. Un cartel de actividades “cada vez más reducido”, según criticó la formación, que recriminó que “en todo o período vacacional non houbo ningunha actividade infantil no noso Concello, salvo a cabalgata e antes as habituais visitas dos paxes reais e cuestións similares”.

También arremetió Somos por la “desaparición” de las campañas de apoyo al comercio y a la hostelería local: “É inaceptable que o Concello de Ribadumia sexa a única administración local da comarca que non as realiza”, lamentó. Otra de las quejas de la formación fue la falta de “apoio social” a los diversos concursos de decoración y el de carrozas, con solo una presentada al certamen, siendo “un completo fiasco”, denunció.

Por último, en el apartado económico, Somos critica que el alumbrado —del que dice que “resulta moi pouco vistoso”— pasó de costar 25.000 euros en 2022 a 35.000 en la última edición y que el gasto de actividades pasó de 3.871 a 29.150 euros. “Esta suba dun 800% dende o noso punto de vista é completamente inaceptable en canto que as actividades, que cada ano son menos, non parecen xustificar este aumento de gasto”, zanjó la formación, que concluye que el gasto para los ribadumienses ascendió a 65.000 euros.