Esmar conmemora diez años de lucha contra la violencia de género en su gala

Público durante la gala Mónica Ferreirós

‘Esmar non á violencia de xénero’ conmemoró ayer en el Auditorio de Ribadumia sus diez años de ayuda, escucha y atención a víctimas de la violencia machista en su gala solidaria por el 25-N, con la que pone el broche a las actividades organizadas este mes en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El acto, que estuvo presentado por la actriz Estíbaliz Veiga, contó además con las actuaciones musicales del grupo ribadumiense Añoranza y el acordeonista Santiago Cely; así como un monólogo del cómico Juan Maniño, ‘O novo rei da comedia’, que puso el tono humorístico.

La gala contó con asistencia de autoridades y vecinos en general, en una cita que sirvió también de reconocimiento a la propia asociación, que celebra este año su décimo aniversario, poniendo el acento en la concienciación y sensibilización sobre los efectos que la lacra de la violencia contra las mujeres tiene en la sociedad, así como poniendo en valor a los agentes involucrados en el apoyo a víctimas de violencia de género.