Somos Ribadumia apuesta por convenios con entidades deportivas para la organización de eventos

Sergio Soutelo, portavoz de Somos Ribadumia Cedida

Somos Ribadumia llevará al próximo Pleno municipal una moción para instar al gobierno local a establecer convenios individualizados con las entidades deportivas que organicen eventos deportivos para apoyar y fortalecer su actividad. Estos convenios, señala la formación “permitirían recoller de forma clara os compromisos e aportacións de ambas partes, establecer criterios obxectivos para a distribución dos recursos e recoñecer institucionalmente o esforzo organizativo dos colectivos locais e tamén dos de fora do noso Concello que organizan eventos en Ribadumia. Estes acordos poden incluír achegas económicas directas, apoio na promoción e difusión, cobertura loxística ou técnica, e calquera outra forma de colaboración axeitada ao evento en cuestión”.

Además, se creará una comisión técnica que “elaborara e proporá un regulamento ou protocolo interno que estableza os criterios obxectivos para estes convenios, garantindo a igualdade de oportunidades, a transparencia e a rendición de contas”, según la moción.