Ribadumia

Somos Ribadumia apuesta por convenios con entidades deportivas para la organización de eventos

A. Louro
29/11/2025 20:36
Sergio Soutelo, portavoz de Somos Ribadumia
Somos Ribadumia llevará al próximo Pleno municipal una moción para instar al gobierno local a establecer convenios individualizados con las entidades deportivas que organicen eventos deportivos para apoyar y fortalecer su actividad. Estos convenios, señala la formación “permitirían recoller de forma clara os compromisos e aportacións de ambas partes, establecer criterios obxectivos para a distribución dos recursos e recoñecer institucionalmente o esforzo organizativo dos colectivos locais e tamén dos de fora do noso Concello que organizan eventos en Ribadumia. Estes acordos poden incluír achegas económicas directas,  apoio na promoción e difusión, cobertura loxística ou técnica, e calquera outra forma de colaboración axeitada ao evento en cuestión”.

Además, se creará una comisión técnica que “elaborara e proporá un regulamento ou protocolo interno que estableza os criterios obxectivos para estes convenios, garantindo a igualdade de oportunidades, a transparencia e a rendición de contas”, según la moción.

