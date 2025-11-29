Ribadumia inicia las obras del millonario proyecto del edificio de servicios de A Bouza y del CPI

El alcalde, David Castro, comprobó el inicio de las actuaciones Cedida

El Concello de Ribadumia aborda ya la fase inicial de las obras del nuevo edificio para servicios múltiples en el entorno del campo de fútbol de A Bouza y del pabellón polideportivo, además de la humanización del espacio anexo y del entorno del CPI Julia Becerra Malvar. La actuación está presupuestada en algo más de un millón de euros e incluye la construcción de unos nuevos accesos, aseos y dotaciones al campo de futbol y pabellón polideportivo, que finalizarán así el espacio público a urbanizar o humanizar, delimitado por los edificios de preescolar, el CPI, el pabellón y el campo.

Así pues, el alcalde, David Castro, acompañado por el concejal de Obras, Miguel Castro, visitaron esta semana el inicio de las obras, todavía en una fase preliminar de preparación del terreno.

Actuaciones a desarrollar

El proyecto concreta la construcción de una edificación de dos plantas para resolver el acceso al campo de futbol y dotarlo de nuevos vestuarios y servicios para el pabellón polideportivo. De esta forma, se pretende resolver las carencias actuales de unos equipamientos que utilizan los alumnos del CPI, tanto para actividades escolares, deportivas como de ocio.

Esta actuación se completa resolviendo el acceso cubierto desde el gimnasio y comedor escolar hacia el espacio público, por la fachada trasera de las gradas. Allí se habilitará, además, una rampa, para facilitar la accesibilidad. De este modo, se prevé una marquesina que cubrirá la senda peatonal que comunica el gimnasio y el comedor con el resto de equipamientos.