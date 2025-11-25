Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

Ribadumia aprueba con críticas de la oposición un presupuesto de 6,7 millones para este año

Los grupos lamentaron que el documento llegue “tarde” y que el gobierno carezca de una “planificación orzamentaria”

A. Louro
25/11/2025 20:30
Imagen de archivo de una sesión plenaria
Gonzalo Salgado
El gobierno de Ribadumia aprobó este lunes en Pleno el presupuesto municipal para este año 2025, que asciende a 6.762.665 euros. Una cuantía record, que supera en 1.917.463 euros al documento de 2024, y que absorbe en gran medida los gastos corrientes (un 38% del total) —y con una subida importante en el SAF de más de 400.000 euros—, los gastos en personal (un 30,44%) y las inversiones reales (27%), según explicó la concejala de Contas, Vanesa Jorge.

Un documento que salió adelante, finalmente, con los votos favorables del Partido Popular —con mayoría absoluta— y el voto contrario de los grupos de la oposición, que criticaron que estos presupuestos llegan tarde y que “os orzamentos que deberían vir a pleno a estas alturas son os de 2026”, según defendió el portavoz socialista, Javier Mougán, que criticó que no exista “unha planificación orzamentaria” y que este documento se limita a “un trámite político para disimular un ano de atraso”. Así, el edil lamentó que “levamos 3 anos consecutivos funcionando a remolque, a base de remanentes e modificacións. Isto non é un problema administrativo, é un problema político”.

Unas críticas que se extendieron también al contenido del documento, “limitado a recoller conceptos xenéricos mal xustificados”, como una partida sobre la gestión del punto limpio, que está cerrado, que también fue blanco de las críticas por parte de Somos Ribadumia.

Crispación con Somos

En este sentido, el edil Sergio Soutelo y el alcalde, David Castro, protagonizaron un debate con continuas interrupciones, tras las críticas del portavoz de Somos por el coste de la Festa do Viño Tinto —que pasó de 120.000 a 250.000 euros— en eventos deportivos —de 27.000 a 63.000 euros— o sobre la tasa de basura, entre otras cuestiones.

Unas cuestiones que enrarecieron el ambiente de la sesión plenaria, con constantes interrupciones por parte del regidor, que recriminó a Soutelo su postura en cuestiones como la tasa de las basuras que, subrayó, no subió el gobierno local a pesar de las informaciones vertidas por la formación de Somos. Asimismo, reafirmó la “xestión óptima” del Concello y su apuesta “por ser o municipio no que menos impostos se pagan”. También señaló la importancia en la organización de eventos deportivos para la dinamización de la localidad y en la apuesta por mantener el crecimiento de la Festa do Viño Tinto.

Soutelo, por su parte, no tuvo oportunidad de réplica, y Mougán recriminó a Castro que permitiera un “debate serio” a causa de las interrupciones.

Marcos Castro asume el acta de concejal del PSOE local

Marcos Castro González asumió durante la sesión plenaria su acta de concejal del PSOE en Ribadumia tras la marcha de la edila Susana Abuín Chaves. Cabe recordar que se trata de una rotación ya acordada previamente, al establecer una rotación en el acta que quedó vacante tras el fallecimiento de quien fuera candidato y edil socialista, Pepe Lede, en diciembre del año 2023. El secretario general y portavoz del PSOE de Ribadumia, Javier Mougán, agradeció el compromiso de Castro para asumir el cargo de concejal por el partido.

