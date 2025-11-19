Ribadumia define una hoja de ruta para lanzar proyectos sostenibles y optar a fondos estatales y de la UE

Entrega de diplomas a los concellos participantes Cedida

Ribadumia participó en el proyecto C2 Agenda 2030 Local, impulsado por la Diputación para fortalecer la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para acelerar la transición sostenible y mejorar la capacidad de las administraciones para desarrollar proyectos estratégicos.

Entre otras cuestiones, se trabajó en la identificación de las prioridades municipales vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la definición de estrategias y planes de acción acordes a la realidad de Ribadumia, y en la formación para el diseño de proyectos susceptibles de obtener financiación europea y estatal, además de intercambiar experiencias con otros concellos, para contrastar modelos de trabajo y fortalecer la cooperación.

Programa provincial

El Concello fue así uno de los quince seleccionados, entro los 24 ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes que solicitaron entrar en este programa formativo. “Formar parte deste proxecto supón para Ribadumia unha oportunidade decisiva para seguir avanzando nun modelo de municipio máis sostible e eficiente, reforzando a capacidade técnica e estratéxica do Concello”, señalaron fuentes municipales, que valoraron positivamente la experiencia.