Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribadumia

El PSOE de Ribadumia denuncia "a ocultación de información sobre os procesos xudiciais do Concello"

A. Louro
06/11/2025 22:41
El portavoz socialista en Ribadumia, Javier Mougán
Cedida

El PSOE de Ribadumia presentó por registro un escrito dirigido a la Alcaldía para solicitar formalmente que se diera cuenta en el Pleno municipal de hoy de los procesos judiciales y procesos legales en curso que afecten al Concello o a miembros de la Corporación, "logo de que o goberno local incumprise reiteradamente o compromiso de informar sobre esta cuestión, pendente desde febreiro deste ano".

El portavoz socialista, Javier Mougán, recordó que esta información fue solicitada por primera vez en el Pleno extraordinario de febrero de 2025, a través de un ruego “Pasaron nove meses, celebráronse xa varias sesións e non houbo nin unha soa resposta. Non se informou, non se xustificou e nin sequera se incluíu como punto de dar conta. É unha actitude impropia dun goberno democrático”, denunció Mougán.

“Non estamos a pedir ningún segredo de Estado, senón o que a lei recoñece a calquera representante público: o dereito a saber en que situación legal se atopa o Concello. É unha cuestión de transparencia, pero tamén de decoro e de respecto polas institucións e polos veciños que representamos”, concluyó

Te puede interesar

Jairo Arias, que lo ganó todo el pasado con el Montañeros, en una final en Riazor

“Tenemos que disfrutar de jugar en A Lomba con un ambiente espectacular”
Gonzalo Sánchez
Imagen de la entrada del colegio Rosalía de Castro de Carril

Goteras en el colegio de Carril provocan resbalones
Olalla Bouza
Plaza del Auditorio da Xuventude, en una imagen de archivo

Inician una recolecta de fondos para ayudar a una vecina que perdió un sobre con 450 euros
Redacción
Entrada al complejo deportivo de O Pombal

Acuerdo unánime para unificar los terrenos de O Pombal y facilitar su desafectación
A. Louro