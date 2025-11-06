El PSOE de Ribadumia denuncia "a ocultación de información sobre os procesos xudiciais do Concello"

El portavoz socialista en Ribadumia, Javier Mougán Cedida

El PSOE de Ribadumia presentó por registro un escrito dirigido a la Alcaldía para solicitar formalmente que se diera cuenta en el Pleno municipal de hoy de los procesos judiciales y procesos legales en curso que afecten al Concello o a miembros de la Corporación, "logo de que o goberno local incumprise reiteradamente o compromiso de informar sobre esta cuestión, pendente desde febreiro deste ano".

El portavoz socialista, Javier Mougán, recordó que esta información fue solicitada por primera vez en el Pleno extraordinario de febrero de 2025, a través de un ruego “Pasaron nove meses, celebráronse xa varias sesións e non houbo nin unha soa resposta. Non se informou, non se xustificou e nin sequera se incluíu como punto de dar conta. É unha actitude impropia dun goberno democrático”, denunció Mougán.

“Non estamos a pedir ningún segredo de Estado, senón o que a lei recoñece a calquera representante público: o dereito a saber en que situación legal se atopa o Concello. É unha cuestión de transparencia, pero tamén de decoro e de respecto polas institucións e polos veciños que representamos”, concluyó