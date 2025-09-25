La asociación de vecinos de Barrantes celebra sus 40 años, la vendimia y la cita de habaneras

Las actividades se presentaron hoy, con apoyo del Concello| cedida

La asociación de vecinos San Andrés de Barrantes presentó hoy oficialmente tres actividades a celebrar en fechas próximas. Este fin de semana será turno de la conmemoración de sus cuarenta años y también del festival de habaneras. El 12 de octubre, repetirá la Festa da Vendimia, en una edición que cambia de ubicación, ante el aumento de asistentes.

El alcalde, David Castro, presidió este jueves el acto de presentación, junto a representantes de la directiva. Puso en valor todo el trabajo hecho por el colectivo.

Este celebra este sábado 27 su primer acto de aniversario. No lo hubo en sus 25 ni en sus 30 años y reconocen que promover esta actividad les causó “un pouco de medo”. Al final pesaron más las ganas de honrar a todas las personas que colaboraron con la asociación durante estas cuatro décadas y, así, desde las 21 horas de este sábado, los homenajes se sucederán en el centro social de Barrantes. El domingo 28, el festival de habaneras será desde las 19 horas.

En cuanto a la Festa da Vendima, hay ya más de 200 personas apuntadas. El centro social se quedó pequeño el año pasado para la comida de confraternidad, por lo que esta vez el banquete se trasladará al pabellón, gracias al Concello.