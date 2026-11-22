Ornamentación en un local, en una edición anterior Cedida

El Concello de Meis convocó la cuarta edición del concurso de decoración de fachadas por Navidad, con el objetivo de promover la participación vecinal y fomentar la convivencia y la realización de actividades en familia, así como los destinados a los escaparates y ambientación de los establecimientos comerciales y hosteleros.

En el caso de las fachadas, el certamen cuenta con una dotación de 280 euros en premios para canjear en los negocios de proximidad. Los interesados tienen de plazo para inscribirse en las oficinas del Concello hasta el próximo 4 de diciembre y las decoraciones deben permanecer en las fachadas desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero.

El primer clasificado recibirá un vale de 150 euros para gastar en el comercio o en la hostelería de Meis, mientras que el segundo y tercer premiado recibirán bonos de 80 y 50 euros, respectivamente.

Con respecto al certamen de escaparates y ambientación, está dirigido a los establecimientos comerciales y hosteleros del municipio. Los plazos son los mismos tanto para la inscripción como para la decoración y el ganador será el local que obtenga más ‘me gusta’ en los álbum publicados en el Facebook del Concello, recibiendo un reportaje en prensa y un trofeo.