La Carreira de Leo recauda 48.800 euros contra la heteroplasia ósea progresiva y el síndrome CTNNB1

La cita solidaria reunió a cientos de deportistas en O Mosteiro Mónica Ferreirós

La lucha del pequeño Leo Diz sigue estando en la memoria de todos y buena muestra de ello es la Carreira de Leo, que cada año reúne a miles de deportistas y participantes de todas las edades en apoyo a la investigación de enfermedades raras como la que padecía el pequeño, fallecido en 2022. Hoy, 25 de octubre, cumpliría cinco años y, por ello, su familia ha querido compartir la recaudación alcanzada en la cuarta edición de la cita solidaria: 48.800 euros.

Los fondos son destinados, a partes iguales, en favor de la Asociación Síndrome CTNNB1 y de Asgpoh (Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva), con el objetivo de dar continuidad a los proyectos de investigación sobre estas dos enfermedades raras.

Se trata del récord de recaudación de esta cita solidaria desde su primera edición en 2023, pero “máis alá da cifra”, desde la organización, los padres del pequeño Leo —Toño Diz y Ana Vidal— han querido compartir la emoción de “ver como cada ano máis persoas sinten a Carreira como propia e a fan súa”. “Este evento naceu para honrar, sumar, axudar, crear unha comunidade e tamén para que as familias coas que colaboramos se sintan arroupadas, incluídas e que perciban que camiñamos ao seu carón”, recalcaron.

Nuevas actividades

Cabe recordar que este año, como antesala, la organización estrenó también las Xornadas de Leo, que nació también con el objetivo de sensibilizar sobre las enfermedades raras, promover el deporte adaptado y poner en valor la inclusión.

Un trabajo que germinó con la cuarta edición de la Carreira de Leo, donde “todo iso se fixo realidade”. “Sentimos unha enerxía e un cariño difícil de explicar, que nos recorda por que paga a pena todo este esforzo”, celebraron desde la organización, que quisieron agradecer la colaboración de la madrina de esta edición —Desirée Vila, atleta paralímpica de salto de longitud—, así como a “participantes, persoas que conforman a organización, operarios, empresas patrocinadoras, artistas, asociacións, institucións, colectivos e medios de comunicación que puxestes o voso gran de area para volver a vivir un día memorable”.

Una prueba de 1.200 kilómetros convertidos en solidaridad, pero también en un espacio de visibilización y sensibilización sobre la importancia de la investigación de las enfermedades raras y, como no, como parte del legado que dejó el pequeño Leo que, como señalan desde la organización, “sempre será eterno”.