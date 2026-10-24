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Meis

La alcaldesa de Meis denuncia el robo de plantas y árboles en las obras de la Rúa Igrexa

A. Louro
24/10/2026 20:42
Algunos de los ejemplares platados en la calle
Algunos de los ejemplares platados en la calle
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La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, denunció el robo de varias plantas y árboles plantados durante las obras de humanización de la Rúa Igrexa. Así, la regidora socialista explicó que durante las jornadas del jueves y del viernes los operarios de la empresa adjudicataria estuvieron colocando estas especies, pero en dichas jornadas “xa desapareceron varias”.

Por ello, Giráldez reclamó en sus redes sociales mayor civismo y recordó que “coidar e respectar os espazos públicos é responsabilidade de todos” y pidió colaboración ciudadana, “porque este tipo de comportamentos non se deben permitir”. En cualquier caso, la alcaldesa señaló que desde el Concello cuentan con fotografías de los vehículos implicados en los robos de las plantas, con sus respectivas matrículas.

Loas obras están ya en su fase final y conllevan una inversión de 424.163 euros, financiada íntegramente a través de la Diputación. El proyecto supone la guinda a la mejora de la calidad urbana realizada en el entorno de la Praza de España. En este caso, se centra en la Rúa Igrexa hasta la conexión con la carretera EP-9402, con un carril bici y conexión peatonal, garantizando mayor seguridad vial.

En concreto, se rediseña el vial de acceso a la Praza de España, convirtiéndolo en una vía de sentido único. Además, en su margen izquierdo se ejecutó una acera en pavimento granítico y en el derecho, una senda en pavimento “slurry” para uso compartido de peatones y bicicletas.

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