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Meis

Meis pone en marcha una ‘Escola de Familias’ sobre la educación de los más pequeños

A. Louro
28/09/2026 20:09
La formación tendrá lugar en el edificio Multiusos de O Mosteiro
La formación tendrá lugar en el edificio Multiusos de O Mosteiro
Gonzalo Salgado
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El Concello de Meis pone en marcha la ‘Escola de Familias’ un espacio que se configura para “parar, compartir e reflexionar sobre como vivimos a crianza; as expectativas, o cansanzo, a nosa historia familiar e os retos do día a día”. El Ayuntamiento, a través de ‘Anacos Educativos’ y con la colaboración de la Diputación, presenta esta nueva iniciativa dirigida a padres y madres que buscan herramientas y apoyo para afrontar los retos de la educación de sus hijos desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Está dirigido, principalmente, a familias con niños de hasta 12 años y se desarrollará en tres sesiones durante el próximo mes de noviembre, de 19 a 21 horas, en el centro Multiusos de O Mosteiro. Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con el Servizo de Educación e Apoio Familiar del Concello, a través del número 615 299 895.

Habrá tres ejes: mirar, acompañar y transformar, que se abordarán en otras tantas sesiones. La primera será el jueves 5 y estará concebida como un espacio para “reflexionar” sobre los retos del día a día y la forma de afrontar la educación familiar. La segunda será el día 12 y en ella se tratará de “revisar como acompañamos ás nosas fillas e fillos, coñecer diferentes estilos de xrianza e reflexionar sobre os premios, os castigos, os límites e as rutinas”. La última será el jueves 19, en una sesión dedicada a la experiencia de la adolescencia, sobre como educar en igualdad y en el uso de las pantallas, entre otras cuestiones.

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