Meis pone en marcha una ‘Escola de Familias’ sobre la educación de los más pequeños
El Concello de Meis pone en marcha la ‘Escola de Familias’ un espacio que se configura para “parar, compartir e reflexionar sobre como vivimos a crianza; as expectativas, o cansanzo, a nosa historia familiar e os retos do día a día”. El Ayuntamiento, a través de ‘Anacos Educativos’ y con la colaboración de la Diputación, presenta esta nueva iniciativa dirigida a padres y madres que buscan herramientas y apoyo para afrontar los retos de la educación de sus hijos desde la primera infancia hasta la adolescencia.
Está dirigido, principalmente, a familias con niños de hasta 12 años y se desarrollará en tres sesiones durante el próximo mes de noviembre, de 19 a 21 horas, en el centro Multiusos de O Mosteiro. Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con el Servizo de Educación e Apoio Familiar del Concello, a través del número 615 299 895.
Habrá tres ejes: mirar, acompañar y transformar, que se abordarán en otras tantas sesiones. La primera será el jueves 5 y estará concebida como un espacio para “reflexionar” sobre los retos del día a día y la forma de afrontar la educación familiar. La segunda será el día 12 y en ella se tratará de “revisar como acompañamos ás nosas fillas e fillos, coñecer diferentes estilos de xrianza e reflexionar sobre os premios, os castigos, os límites e as rutinas”. La última será el jueves 19, en una sesión dedicada a la experiencia de la adolescencia, sobre como educar en igualdad y en el uso de las pantallas, entre otras cuestiones.