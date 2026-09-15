Meis prepara la aventura del Camiño de Santiago el próximo año con andainas por O Salnés

El Concello presentó la actividad Cedida

El Concello de Meis se propone organizar el próximo año una gran andaina hasta Santiago de Compostela coincidiendo con el Ano Santo de 2027, tras las demandas de los vecinos. Una cita para la que los participantes “debemos prepararnos e fomentar hábitos saudables”, tal y como reconocía la alcaldesa, Marta Giráldez. Por ello, el Ayuntamiento organizará una serie de caminatas por la comarca, que comenzarán el próximo domingo 27 con una andaina entre O Grove y Cambados.

Se trata de 22 kilómetros de baja dificultad, que se presentan como un día de convivencia, para fomentar buenos hábitos y conocer partes interesantes de la comarca saliniense. Las personas interesadas pueden inscribirse en la OMIX, o bien a través de los números de teléfono 986 712 277 o 615 299 794. La prueba partirá de O Grove alrededor de las nueve de la mañana y tendrá como destino final a la villa del albariño, con un recorrido mayoritariamente plano, según destacó Giráldez, que prevé la participación de medio centenar de vecinos.