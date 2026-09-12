La IV Carreira de Leo luchará contra la Heteroplasia Ósea Progresiva y el síndrome CTNNB1

Un momento de la presentación de la actividad Gonzalo Salgado

El Auditorio de Meis despidió la primera edición de las ‘Xornadas de Leo’, organizadas por A Baralla. Una iniciativa que ha puesto en el centro del debate las enfermedades raras y el deporte adaptado. Tres jornadas de mesas redondas, charlas abiertas y proyección de documentales con el objetivo de sensibilizar y reflexionar sobre la inclusión y la investigación. Objetivos con los que el próximo 4 de octubre la asociación emprenderá la cuarta edición de la Carreira de Leo, que este año recaudará fondos en favor de la Asociación Gallega de Heteroplasia Ósea Progresiva —para promover su investigación, con ensayo clínico en IDIS Research— y la Asociación CTNNB1 —para fomentar terapias génicas a través de la Fundación Columbus sobre este síndrome—.

La cita será en O Mosteiro y contará de una carrera senior de 15 kilómetros y una para menores, además de una andaina de 6,5 kilómetros. Los participantes recibirán además una camiseta conmemorativa de regalo con la inscripción, que podrá realizarse hasta el 28 de septiembre, siendo los precios para anotarse en la andaina 10 euros y la carrera de 12, que se quedan en 10 para las categorías infantiles y en 8 para nacidos entre 2021 y 2025.