Meis licita el camino escolar seguro del CPI de Mosteiro por 556.000 euros

El proyecto mejorará la entrada y salida al colegio de O Mosteiro Mónica Ferreirós

El Concello de Meis ha iniciado el proceso de licitación para el proyecto de un camino escolar seguro para el CPI de Mosteiro, que supera el medio millón en inversión. En total, 556.295 euros, financiados íntegramente por la Diputación a través de los planes Extra y +Provincia. La actuación proyectada permitirá así transformar el entorno del colegio para mejorar la seguridad vial y ampliar los espacios peatonales, actuando principalmente en calle Alcalde Jorge Casal y en su conexión con la Praza de España.

Asimismo, se creará una nueva plaza con zonas verdes, arbolado, iluminación y mobiliario urbano, así como la ampliación de la senda peatonal hacia la Praza de España para ganar espacio para los peatones.

Con todo ello el Concello busca mejorar la seguridad en un espacio actualmente ocupado en su totalidad por los vehículos, que agrava la situación en horas puntas de entrada y salida del centro, ya que se concentra en este vial el área de aparcamiento de los autobuses, junto a los vehículos de particulares. Por ello, se derivará el área de espera del transporte escolar colectivo por el vial que transcurre por la parte trasera del colegio, con acceso desde la EP-9402, haciendo así más seguro el camino escolar peatonal a través de la calle Alcalde Jorge Casal.

En este sentido, se ejecutará también una mejora de este vial trasero, cuya circulación quedará limitada a la maquinaria agrícola y al transporte escolar y no conectará a la EP-9402 con la Avenida de Cambados, resultando un vial sin salida. Además, se ejecutará una conexión peatonal desde la plataforma de desembarco de los usuarios del transporte hasta el interior del patio del colegio. En cuanto al tráfico, el sentido de la circulación en el resto de viales se mantendrá como hasta ahora.

Seis meses de obras

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y las empresas interesadas en el contrato tienen hasta el próximo 21 de septiembre para enviar sus ofertas a través del sistema electrónico de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Un proyecto considerado como prioritario por el Concello para la mejora de la seguridad vial en los accesos al colegio.