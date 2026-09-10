El deporte adaptado y las enfermedades raras centran el debate en Meis con las ‘Xornadas de Leo’

Presentación de las jornadas ayer en Meis Gonzalo Salgado

El Auditorio de Meis acogió ayer el pistoletazo de salida de la primera edición de las ‘Xornadas de Leo’, que nace con el objetivo de sensibilizar sobre las enfermedades raras, promover el deporte adaptado y poner en valor la inclusión. Una cita que incluye charlas, mesas redondas, coloquios y proyección de documentales y que ayer llevó hasta el municipio a representantes del Celta Integra Zelnova, que salió como campeón en la Liga Genuine en la pasada temporada.

El programa de esta iniciativa, organizada por A Baralla, continúa hoy con la mesa redonda ‘Unir forzas para transformar vidas, o papel das familias na investigación’, en el que intervendrán representantes de IDIS Research y de las asociaciones CTNNB1, Heteroplasia Ósea Progresiva y la Fundación Columbus. Será a las 19:30 y una hora después dará paso a otra mesa redonda sobre el deporte adaptado.

El broche será el viernes 11, con charlas para escolares en horario matutino y, por la tarde, presentación de la Carreira de Leo (19:30), a favor de las asociaciones CTNNB1 y ASGPOH m una mesa redonda con Desirée Vila y Pedro Nimo, padrinos de la cita, y proyección del documental ‘Ganas de vivir’, tras el que se abrirá un coloquio.