Una charla del Celta Integra, campeones de la Liga Genuine, abrirá ‘As Xornadas de Leo’

La Carreira de Leo 2026 se presentará también durante el programa Mónica Ferreirós

La Asociación A Baralla presentará mañana en Meis la primera edición de ‘As Xornadas de Leo’, que nace con el objetivo de sensibilizar sobre las enfermedades raras, promover el deporte adaptado y poner en valor la inclusión. La cita se celebrará entre el 9 y el 11 de septiembre en el Auditorio de Meis y contará con charlas, mesas redondas, coloquios y proyección de documentales.

Así, el miércoles 9 la jornada contará con una charla de Celta Integra Zelnova, el club inclusivo del RC Celta de Vigo, que salió como campeón en la Liga Genuine en la pasada temporada. La conferencia abierta al público durará media hora y, a continuación, se proyectará el documental ‘Os que nunca se renden’, para poner la guinda con un coloquio con los asistentes.

El jueves 10 continuará la programación también en jornada de tarde con la mesa redonda ‘Unir forzas para transformar vidas, o papel das familias na investigación’, en el que intervendrán representantes de IDIS Research y de las asociaciones CTNNB1, Heteroplasia Ósea Progresiva y la Fundación Columbus. Será a las 19:30 y una hora después dará paso a otra mesa redonda sobre el deporte adaptado.

El broche será el viernes 11, con charlas para escolares en horario matutino y, por la tarde, presentación de la Carreira de Leo (19:30), mesa redonda con Desirée Vila y Pedro Nimo, padrinos de la cita, y proyección del documental ‘Ganas de vivir’, tras el que se abrirá un coloquio.

Desde la organización, que ofrecerán una presentación abierta a los medios mañana para explicar más al detalle el programa, avanzaron ayer que estas jornadas nacen para “crear un espazo para falar, escoitar, coñecer historias e compartir experiencias. Porque Leo deixou unha pegada que vai moito máis alá dunha carreira”, que este año contará como beneficiarias a las asociaciones CTNNB1 y ASGPOH, que participarán también en las jornadas de sensibilización.