Nacen ‘As Xornadas de Leo’, tres días para hablar de enfermedades raras y de deporte adaptado

La pasada edición de esta cita solidaria, en 2025 | | Mónica Ferreirós

La acción solidaria ‘A Carreira de Leo’ da un paso más en su labor solidaria y organiza unas jornadas para hablar de enfermedades raras, de deporte adaptado, de inclusión y de superación. La actividad, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Auditorio Municipal de Meis, acercará al público historias de “persoas que loitan, corren, empurran e seguen avanzando a pesar das dificultades”.

Con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Gallega de Heteroplasia Ósea Progresiva (Asgpoh) y para la Asociación CTNNB1, las llamadas ‘Xornadas de Leo’ contarán con mesas redondas, conferencias, charlas, coloquios, actividades para centros educativos y la proyección de diferentes documentales. Para ello contarán con una madrina y un padrino de lujo, Desirée Vila y Pedro Nimo.

La primera de ellas, atleta paralímpica española, que pasó de ser promesa de la gimnasia acrobática a récord nacional en atletismo adaptado tras perder una pierna, llega a Meis para, además de contar su biografía, presentar el documental que protagoniza ‘Ganas de vivir’. Por su parte, Nimo, compartirá con el público todos los altibajos de su trayectoria profesional.

Las personas interesadas en asistir a estas jornadas, detallan desde la organización, tendrán que hacer su aportación a una taquilla inversa. Esto es, no hay una cuantía mínima ni máxima, al ser un evento totalmente solidario que recoge fondos para dos asociaciones, lo que buscan es que cada uno de los asistentes haga la aportación que quiera o pueda.

El objetivo con el que nacen estas jornadas, que son las primeras pero se espera que no las últimas, es “darlle visibilidade a todas as realidades porque do que non se fala, non existe”, cuenta su organizador, Toño Diz.