El programa de control de colonias felinas del CAAN atendió a 3.000 gatos de 40 concellos en solo dos años

Visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Diputación, Luis López al CAAN de Meis Mónica Ferreirós

El Centro de Acollida de Animais (CAAN) ubicado en Meis y dependiente de la Diputación atendió, dentro del programa de control de colonias felinas, a un total de 3.000 gatos en solo dos años. Los servicios que se ofrecieron a los 40 concellos adheridos a este plan sanitario completo para los felinos incluyen tanto la identificación oficial con microchip de los animales como la esterilización, la desparasitación y la vacunación.

Este servicio provincial –que cuenta con un presupuesto anual de 350.000 euros– se presta en base a criterios de población, considerando que el número de gatos presentes en las colonas está directamente relacionado con la cifra de residentes.

El proceso para la atención de los felinos, señalan desde la Diputación, es sencillo. Así, una vez que el municipio solicita al CAAN su colaboración para esterilizar los gatos comunitarios recogidos en colonias legalmente establecidas, el personal contacta con un responsable del Concello para concertar las visitas de valoración en las que se determinan las actuaciones a llevar a cabo o los puntos de captura. El siguiente paso es que el personal ya se desplace al lugar designado por el Concello para realizar las capturas acordadas, acción que siempre se lleva a cabo bajo la supervisión y la colaboración del personal municipal.

Una colonia felina de un concello de O Salnés

Después los animales son trasladados al CAAN, lugar en el que los veterinarios les realizan una exploración completa, les realizan test de inmunodeficiencia y leucemia felinas, los trabajos de desparasitación externa e interna, identificación, marcaje y esterilización.

Una vez recuperados de las intervenciones veterinarias –los animales son sedados para causarles el mínimo estrés y garantizar su seguridad, así como el del personal del centro– los gatos vuelven a sus colonias.

Más inversiones

Desde la Diputación señalan que, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio tanto a los felinos como a los concellos adheridos a este programa de control de colonas, el ente ha adquirido e instalado nuevos equipos médicos en el centro ubicado en Meis. Entre la aparatología destaca una nueva mesa quirúrgica, paks de instrumental y generador de oxígeno que permiten realizar estas intervenciones bajo condiciones óptimas.

De la misma manera, la administración provincial también adquirió este año una treintena de jaulas para la captura de los gatos. En total, la inversión sumó 17.000 euros.

A pesar de que este centro de acogida que abrió sus puertas en el año 2013 y cuenta con unas instalaciones de cerca de diez mil metros cuadrados se centra, sobre todo, en la atención a perros, desde que se ha puesto en marcha el programa de control de colonias felinas el equipo, que está formado por seis operarios con atención 24 horas al día, no ha dejado de ofrecer sus servicios veterinarios a los gatos.