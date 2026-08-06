Meis recuerda y homenajea al vecino Santiago Abal “Cuco” con la Feira Anual do Cabalo

Presentación de la edición de este año Mónica Ferreirós

El municipio de Meis celebra un año más su tradicional Feira do Cabalo, que tendrá lugar el próximo 15 de agosto en las instalaciones de la Feira do Gando. En esta ocasión, la organización quiso que la festividad fuese un homenaje la vecino Santiago Abal, muy involucrado con la organización de la festividad durante las últimas ediciones y que falleció a principio del vigente año 2026.

De esta manera, la programación comenzará a las ocho y media de la mañana con la apertura de la feria y, posteriormente, a las diez será el IV Paseo Cabalar “Santi Cuco”, para la cual las inscripciones se tramitarán en el propio día.

A continuación, la programación seguirá con el concurso morfológico de caballos, con hasta 16 categorías diferentes, y para el que este año el “Concello fixo un esforzo económico para incrementar notablemente os premios”, además de “fomentar a participación”, señaló la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez.

La jornada continuará al mediodía con la Comida Popular y, a partir de las cuatro y media, será la Carrera de Ponis –en la que podrán inscribirse niños y niñas de hasta doce años– la yincana y la prueba de trote no federada, ambas con premios. Para todas las actividades será obligatorio el uso de casco.