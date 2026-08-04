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Meis

Meis recibe 50.000 euros para la pavimentación de caminos en los lugares de Pompeán y Rialdonio

C. Hierro
04/08/2026 18:59
Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra
Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra
Deputacion Pontevedra
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La Diputación aprobó una ayuda por valor de más de 50.000 euros para que el Concello de Meis financie al 100% las obras de pavimentación de caminos en los lugares de Pompeán y Rialdonio.

Los trabajos previstos tienen como objetivo mejorar la seguridad viaria y el firme de estos caminos que se ubican en las parroquias de Paradela y de San Lourenzo de Nogueira. Las obras incluyen la ampliación de la carretera, la extensión de una nueva capa de aglomerado y la renovación completa de la señalización horizontal y vertical en ambas zonas.

De la misma manera, el proyecto contempla trabajos previas de fresado y entronques con otras vías, en las que prestarán especial atención a los enlaces con la carretera provincial EP-9508 en Pompeán y con la carretera autonómica PO-531 en el lugar de Rialdonio.

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