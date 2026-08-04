Meis recibe 50.000 euros para la pavimentación de caminos en los lugares de Pompeán y Rialdonio

Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra Deputacion Pontevedra

La Diputación aprobó una ayuda por valor de más de 50.000 euros para que el Concello de Meis financie al 100% las obras de pavimentación de caminos en los lugares de Pompeán y Rialdonio.

Los trabajos previstos tienen como objetivo mejorar la seguridad viaria y el firme de estos caminos que se ubican en las parroquias de Paradela y de San Lourenzo de Nogueira. Las obras incluyen la ampliación de la carretera, la extensión de una nueva capa de aglomerado y la renovación completa de la señalización horizontal y vertical en ambas zonas.

De la misma manera, el proyecto contempla trabajos previas de fresado y entronques con otras vías, en las que prestarán especial atención a los enlaces con la carretera provincial EP-9508 en Pompeán y con la carretera autonómica PO-531 en el lugar de Rialdonio.