Meis recibe 50.000 euros para la pavimentación de caminos en los lugares de Pompeán y Rialdonio
La Diputación aprobó una ayuda por valor de más de 50.000 euros para que el Concello de Meis financie al 100% las obras de pavimentación de caminos en los lugares de Pompeán y Rialdonio.
Los trabajos previstos tienen como objetivo mejorar la seguridad viaria y el firme de estos caminos que se ubican en las parroquias de Paradela y de San Lourenzo de Nogueira. Las obras incluyen la ampliación de la carretera, la extensión de una nueva capa de aglomerado y la renovación completa de la señalización horizontal y vertical en ambas zonas.
De la misma manera, el proyecto contempla trabajos previas de fresado y entronques con otras vías, en las que prestarán especial atención a los enlaces con la carretera provincial EP-9508 en Pompeán y con la carretera autonómica PO-531 en el lugar de Rialdonio.