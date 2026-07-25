Casi 200 perros buscan una familia en el CAAN en un verano con más abandonos y menos adopciones

El presidente de la Diputación, Luis López, en una visita al CAAN Cedida

En el verano, los abandonos experimentan un ligero aumento, pero sobre todo se produce un descenso significativo en las adopciones, lo que provoca una mayor saturación de centros como el CAAN de Armenteira, en el que actualmente casi 200 perros buscan un hogar. Así lo anunció ayer la Diputación, que busca concienciar sobre “a responsabilidade que leva consigo ter un animal doméstico”.

En lo que va de año se adoptaron un total de 300 perros en el centro, con un porcentaje del 45% respecto al número de abandonos. El pasado año fueron 512 los animales que encontraron familia y en 2024 un total de 616. Ese año se produjeron 1264 abandonos, número que se redujo en 2025 hasta los 1020. El centro de acogida y protección de animales presta sus servicios desde 2013, ayudando a encontrar un hogar a 6.000 perros.

El CAAN también tiene establecida una red de recogida de animales abandonados para facilitar la localización a los propietarios. En este caso, pueden llamar a su Concello o Policía Local para notificar la desaparición, dar aviso a otros centros de acogida, protectoras o veterinarios, contactar con el CAAN a través del teléfono 986 140 360 o visitar el centro para comprobar personalmente si fue recogido. El horario de atención es, de lunes a viernes, de 12 a 19:30 horas, y, los sábados, de 11 a 14 horas. En el caso de tener microchip, el centro realizará la llamada para que acudan a recogerlo, y de no contestar se enviará el aviso a través de carta certificada. Además, los propietarios también tienen a su disposición un formulario en la web del CAAN en el que pueden enviar información y fotografías de los animales perdidos para que el personal pueda identificar si están en el centro.

Instalaciones

Así pues, el centro presta servicio a 52 concellos de menos de 20.000 habitantes, con unas instalaciones de unos 10.000 metros cuadrados y un equipo formado por seis operarios de lacería con atención las 24 horas del día, así como cuatro veterinarios. Desde la Diputación recalcan que dedican al CAAN un millón de euros anuales, con un incremento del 37% con respecto a la última partida aprobada por el anterior gobierno provincial.

Asimismo, el ejecutivo de Luis López destaca también las importantes inversiones para la adquisición de nuevos equipos médicos. Así, se incrementó la dotación del quirófano, con mesas accesorias, embolsado de material quirúrgico y un autoclave que permite la realización de cirugías bajo condiciones óptimas de esterilidad. También se incrementaron los equipamientos para diagnosis clínica, con un equipo de analítica sanguínea que permite realizar diagnósticos más rápidos y precisos, así como bombas de infusión que facilitan tratamientos más precisos para los animales hospitalizados. Además de este equipamiento, valorado en 20.000 euros, se invirtieron más de 120.000 euros en la mejora de las instalaciones y equipamientos, la estación depuradora o los muros exteriores.