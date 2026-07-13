Los empleados del servicio de basura inician su calendario de concentración en Meis

El Consistorio meisino fue la primera parada del calendario de concentraciones convocado Mónica Ferreirós

Los trabajadores del servicio comarcal de recogida de residuos urbanos iniciaron hoy su calendario de concentraciones frente al Ayuntamiento de Meis. La primera de las movilizaciones convocadas por la plantilla, que prevé continuar esta semana con sus reivindicaciones frente a los concellos de Cambados y Vilanova —los otros dos municipios que están acogidos a este servicio mancomunado— con una huelga en el horizonte del 24 de julio al 9 de agosto, coincidiendo con la celebración de la Festa do Albariño, que cada año lleva a miles de visitantes hasta el Paseo da Calzada cambadés.

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La empresa Valoriza —concesionaria de este servicio prestado por la Mancomunidade do Salnés— presentó a la plantilla una nueva propuesta que está pendiente de valoración por parte de los trabajadores, que perciben un cambio de actitud por parte de la firma que parece que acerca posturas. Sin embargo desde la representación sindical, la CIG apunta a que están pendientes de realizar la valoración y cálculos para comprobar cuánto se acerca esta última propuesta a la petición de los trabajadores, que pasa por una subida anual del 5% hasta el hasta 2031.

En este sentido, el sindicato apunta a que los trabajadores añaden en sus reivindicaciones una serie de medidas sociales (mejoras en vacaciones y permisos) como forma de compensación por una pérdida de un 15% de poder adquisitivo en los últimos años por subidas por debajo del IPC.

La asamblea de los trabajadores decidirá así mañana si acepta esta última propuesta o suma al servicio a una huelga larga que pondría en jaque un servicio fundamental en una época de mucha carga de trabajo por la presión turística. Especialmente en Cambados, donde la coincidencia de las movilizaciones con el Albariño puede provocar muchas molestias a vecinos y visitantes. Por ello, el alcalde, Samuel Lago, quiso hacer una labor mediadora entre empresa y trabajadores tras mantener sendas reuniones. También su homóloga en Meis, Marta Giráldez, que estuvo presente durante la concentración de los empleados frente a la Casa Consistorial meisina.