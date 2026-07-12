Los callos triunfan en Meis y agotan las 5.000 raciones con un incremento de las ventas para llevar

La carpa se llenó de público Mónica Ferreirós

Meis cierra hoy por todo lo alto las fiestas en honor a San Benito y lo hace degustando un buen plato de callos. En concreto unas 5.000 raciones, que fueron las que se despacharon hoy entre quienes quisieron degustarlos en la carpa y los que los compraron para llevar. La exaltación de este sabroso plato tradicional siempre es un éxito y de ahí que haya llegado a sus 34 años en plena forma.

Fue un año, además, de nuevos comienzos. Paco Caneda se estrenó como chef cogiendo el relevo de Carmen, tradicional cocinera de la cita gastronómica. Y fue un comienzo muy bueno, según comprobó la alcaldesa, Marta Giráldez: “Os callos gustáronlle a todo o mundo”, celebró. Tanto que se agotaron existencias.

Las raciones volvieron a agotarse un año más Mónica Ferreirós

Y es que las largas colas para hacerse con una de las raciones se comenzaron a formar ya desde la mañana. El tiempo acompañó, ya que no hacía mucho calor, lo que animó a vecinos y visitantes a consumir el plato tradicional tanto bajo la carpa como en casa. De hecho, las ventas para llevar prácticamente equipararon a las registradas en la carpa.

Una opción que gana fuelle cada año, aunque los que optan por degustar los callos “in situ” siguen siendo la mayoría, porque parece que saben mejor rodeados de amigos y vecinos. Especialmente cuando, como en este caso, el tiempo da un respiro y no aprieta el calor. Un año este en el que incluso se podía ver más gente que en ediciones anteriores, lo que constata el triunfo de una de las citas gastronómicas más arraigadas y populares en toda la comarca de O Salnés.

Los callos fueron los protagonistas, pero tampoco faltó la música. La charanga Alambique y el Dúo La Mecánica animaron la jornada y alargaron la sobremesa durante toda la tarde. Así, mientras sonaba su música, en las mesas los asistentes disfrutaban de las delicias de un plato no pensado para el verano, pero que en esta cita se disfruta como nunca. Una fiesta que prosigue por la noche, con verbena a cargo de la orquesta Capitol, que pondrá el broche final a un extenso programa de siete jornadas festivas en honor a San Benito.