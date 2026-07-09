Meis licita por 118.000 euros la construcción de dos pistas de pádel y de pickleball

La alcaldesa, Marta Giráldez, en una visita a esta zona Mónica Ferreirós

El Concello de Meis sacó a licitación la construcción de dos pistas deportivas para la práctica de pickleball y pádel, así como el acondicionamiento y humanización del espacio donde se ubicarán, por un importe de 118.700 euros, con cargo al Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación.

Las obras consistirán, principalmente, en la construcción de ests dos nuevas pistas deportivas en el entorno del pabellón de deportes de Mosteiro, además de acondicionar y humanizar el espacio, que sirve actualmente como aparcamiento provisional del polideportivo. El proyecto incluye la preparación de la zona para un nuevo pavimento, muros de contención, ejecución de red de pluviales y soleras de hormigón, montaje de la pista de pádel y de la de pickleball y, entre otros, instalación de letras en el exterior del pabellón y el pintado de nuevas plazas de aparcamiento.

Las empresas interesadas en ejecutar el proyecto tendrán de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo día 20 de mayo a través del sistema electrónico de la Plataforma de Contratación Pública.

Meis innovará así con la construcción de una pista de pickleball, una disciplina en ascenso de uso y que es muy similar al tenis, pero para la que no existen canchas públicas para su práctica en la comarca. Esta área de juego se complementará así con otra de más grande de pádel, creando en la zona de Mosteiro un área polideportiva, gracias a los más de 104.000 euros que el Concello de Meis recibirá por parte de la Diputación de Pontevedra.