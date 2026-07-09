Meis abrirá apetito para los Callos con un showcooking del Obradoiro de Hostelaría do Salnés

Uno de los comensales, en una edición anterior Gonzalo Salgado

Meis abrirá mañana apetito para el atracón que se pegará este domingo con su Festa dos Callos a través de un showcooking organizado por el Obradoiro de Hostelaría de la Mancomunidade do Salnés. Será a las 12:30 horas, en el Mercado de Abastos, con el tradicional plato como el gran protagonista de la cita. La programación continuará, a partir de las 20:30 horas, con el espectáculo infantil Gramola Gominola, que tendrá lugar en los jardines de Casa de Escudeiro.

La cita llega en el marco del programa provincial +Música. Se trata de una banda de rock & roll en gallego para público joven formada por Paco Cerdeira (Pakolas, Zenzar), Paula Romero (De Vacas, Coro Encaixe), Anxelo de Xermar (Festicultores Troupe) y Rodrigo Muñoz (Di elas, Lacón con Grelos). El grupo nació en 2015 y además de recorrer la geografía gallega actuando tienen conseguido distinciones como el Premio Martin Códax da Música 2018 al mejor grupo de música infantil.

Además de Gramola Gominola, la programación de mañana culminará con una gran verbena, a partir de las 22:30 horas, con orquesta Marbella y DJ Paco Vulkano.