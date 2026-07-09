Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Meis abrirá apetito para los Callos con un showcooking del Obradoiro de Hostelaría do Salnés

A. Louro
09/07/2026 21:09
Uno de los comensales, en una edición anterior
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Meis abrirá mañana apetito para el atracón que se pegará este domingo con su Festa dos Callos a través de un showcooking organizado por el Obradoiro de Hostelaría de la Mancomunidade do Salnés. Será a las 12:30 horas, en el Mercado de Abastos, con el tradicional plato como el gran protagonista de la cita. La programación continuará, a partir de las 20:30 horas, con el espectáculo infantil Gramola Gominola, que tendrá lugar en los jardines de Casa de Escudeiro.

La cita llega en el marco del programa provincial +Música. Se trata de una banda de rock & roll en gallego para público joven formada por Paco Cerdeira (Pakolas, Zenzar), Paula Romero (De Vacas, Coro Encaixe), Anxelo de Xermar (Festicultores Troupe) y Rodrigo Muñoz (Di elas, Lacón con Grelos). El grupo nació en 2015 y además de recorrer la geografía gallega actuando tienen conseguido distinciones como el Premio Martin Códax da Música 2018 al mejor grupo de música infantil.

Además de Gramola Gominola, la programación de mañana culminará con una gran verbena, a partir de las 22:30 horas, con orquesta Marbella y DJ Paco Vulkano.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620