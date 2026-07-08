Sanxenxo entra en prealerta por escasez de agua y Meis llama a un uso responsable para evitar “medidas máis drásticas”

El verano vuelve a tensionar el servicio de abastecimiento Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia ha activado la situación de prealerta por escasez moderada de agua en la captación del río Lérez, que afecta al servicio de abastecimiento de Sanxenxo, entre otros concellos pontevedreses. La advertencia se extiende también a Meis y Meaño, aunque en el caso de estos municipios captan agua mayoritariamente del Umia, mientras que Sanxenxo lo hace tanto de este río como del Lérez durante el verano para afrontar la llegada masiva de turistas. La alerta la acordó la Oficina Técnica da Seca, teniendo en cuenta tanto los datos meteorológicos de junio y las previsiones de julio como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez.

Una decisión adoptada como medida de precaución, tras encontrarse con una disminución del caudal del Lérez muy acusada en el último mes, provocado fundamentalmente por una combinación de falta de precipitaciones, salvo episodios puntuales de lluvia en mayo y junio, y elevadas temperaturas. Esta declaración implica la realización de un seguimiento de la situación, además de recomendaciones sobre un uso responsable del recurso, que cada verano trae de cabeza a la comarca, pero que por el momento se mantiene sin problemas. Si bien el embalse de Castroagudín (Vilagarcía) se encuentra al 19,79 por ciento de la capacidad, según el último boletín hidrológico que publica Augas de Galicia, en el caso del de A Baxe (Umia), hay un buen 86,18% de ocupación que, por ahora, no alerta sobre una falta del recurso inmediata.

Objetivo de evitar los cortes

Pese a ello, y ante la situación de prealerta en el Lérez, el Concello de Meis ha realizado un llamamiento a un uso responsable del recurso para “evitar ter que tomar medidas máis drásticas como cortes na subministración”. Cuestión que se puso el pasado verano ya sobre la mesa tras alcanzar unos picos de consumo de récord durante los meses de julio y agosto.

Así, en un bando la alcaldesa meisina, Marta Giráldez, hizo un llamamiento por moderar el consumo del agua y recordó que no se debe usar para el llenado de piscinas, regar, baldeos o otras acciones de limpieza. “Así mesmo, débense manter as billas pechadas nos momentos nos que non sexa estritamente necesario o uso da auga e débense revisar as instalacións particulares para evitar posibles fugas domésticas”, añade.

Una advertencia que el Concello ya hizo pública el pasado mes de junio al ya comenzar a registrarse escasez de agua, sobre todo, en el depósito de San Tomé de Nogueira.

Cabe recordar que la Mancomunidade y Augas de Galicia pretenden abordar en los próximos meses la licitación de la ampliación de la ETAP de Treviscoso, que pueda así garantizar la prestación de este servicio en toda la comarca en épocas de altos consumo.