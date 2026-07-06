Meis asume la organización del Armenteira Jazz, que contará con la actuación de Allo Negro

Presentación del Jazz Armenteira Mónica Ferreirós

El Concello de Meis presentó una nueva edición del Armenteira Jazz, que contará con un concierto del grupo Allo Negro, con composiciones propias en gallego con una base clásica de blues, referencias claras a los años 50 y 60 y sonoridades de soul más modernos y que ganaron en la modalidad de ‘Blues’ de los Premios Martín Códax da Música. El grupo actuará a partir de las diez de la noche en un entorno privilegiado, como es el Monasterio de Armenteira.

El festival, que celebra este año su undécima edición, era tradicionalmente organizado por la asociación Terras Altas do Salnés, que dio este año un paso al lado, asumiendo la misma el Concello, que ya otorgaba en pasados años una subvención nominativa de 3.000 euros para su celebración, desde donde destacan la importancia de mantener un formato gratuito que cada año llega a más gente y es ineludible para los amantes del jazz y la música en general, al tiempo que pone en valor la zona de Armenteira.La cita será el sábado 18 de julio, dando así continuidad al extenso programa festivo y cultural que prepara Meis para este mes y que tiene como cita más destacable las fiestas de San Benito y los Callos.