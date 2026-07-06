Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Meis asume la organización del Armenteira Jazz, que contará con la actuación de Allo Negro

A. Louro
06/07/2026 21:22
Presentación del Jazz Armenteira
Presentación del Jazz Armenteira
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Meis presentó una nueva edición del Armenteira Jazz, que contará con un concierto del grupo Allo Negro, con composiciones propias en gallego con una base clásica de blues, referencias claras a los años 50 y 60 y sonoridades de soul más modernos y que ganaron en la modalidad de ‘Blues’ de los Premios Martín Códax da Música. El grupo actuará a partir de las diez de la noche en un entorno privilegiado, como es el Monasterio de Armenteira.

El festival, que celebra este año su undécima edición, era tradicionalmente organizado por la asociación Terras Altas do Salnés, que dio este año un paso al lado, asumiendo la misma el Concello, que ya otorgaba en pasados años una subvención nominativa de 3.000 euros para su celebración, desde donde destacan la importancia de mantener un formato gratuito que cada año llega a más gente y es ineludible para los amantes del jazz y la música en general, al tiempo que pone en valor la zona de Armenteira.La cita será el sábado 18 de julio, dando así continuidad al extenso programa festivo y cultural que prepara Meis para este mes y que tiene como cita más destacable las fiestas de San Benito y los Callos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620