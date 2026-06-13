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Diario de Arousa

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Meis

La comunidad escolar de Meis llena otra vez un Solifesti que pone el foco en la integración social

A. Louro
13/06/2026 00:55
Público que participó en la jornada solidaria
Público que participó en la jornada solidaria
Gonzalo Salgado
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La comunidad escolar de Meis volvió a colaborar con el llamado solidario del CPI Mosteiro-Meis con una nueva edición, la sexta, del Solifesti, que recaudó ayer fondos a favor del Banco de Alimentos y del proyecto Son das Flores —para favorecer a aquellos niños que no podían asistir a actividades extraescolares por cuestiones económicas, utilizando la música como factor de integrador social— que fueron unos de los protagonistas de la jornada.

Así, música, ejercicio al aire libre, presentación de proyectos educativos y solidaridad se dieron la mano en una jornada muy divertida, que decidió atrasarse un poco a la hora prevista inicialmente, dando así un respiro a las altas temperaturas, que no impidieron que la cita volviese a ser un éxito.

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