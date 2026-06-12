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Meis 

Una cena con Iker Casillas en Casa Samuel: el exfutbolista de la Selección visita Meis 

El portero se acercó a cenar ayer a un local emblemático en el municipio que, además, celebra el próximo sábado su 80 aniversario

Fátima Pérez
12/06/2026 17:09
Visita de Iker Casillas a Casa Samuel
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El exfutbolista y excapitán de la Selección Española de Fútbol, Iker Casillas, visitó ayer el bar Casa Samuel en Vilanoviña, Meis. Al parecer, el portero español se acercó a cenar con el propietario de un Pazo de la zona y, aunque no había mucha gente a esas horas en el local, no tardó en llamar la atención. 

"Fue muy amable el chaval", aseguró el propietario del establecimiento. Y es que no solo se paró a hacer fotos con algunos aficionados, sino que también firmó camisetas y balones de algunos niños que pasaron por el lugar. 

El exportero de la Selección en Meis
El exportero de la Selección en Meis
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Desde el bar meisino, bromearon también con la coincidencia de la visita, ya que Casillas visitó su establecimiento el mismo día en el que empezó el Mundial de Fútbol. "Ojalá esto haya sido una señal", escribían en redes. 

80 años de Casa Samuel 

Este local emblemático, por su ubicación y por su larga trayectoria, celebrará además el próximo sábado 20 de junio su 80 aniversario con una jornada que ofrece actividades infantiles, música en directo, animación y una gran performance. 

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