Meis repartirá medio millar de gafas para ver el eclipse del 12 de agosto

La alcaldesa, Marta Giráldez, presentó la iniciativa Cedida

El Concello de Meis repartirá la próxima semana entre la comunidad escolar del municipio unas 500 gafas homologadas para ver el eclipse total previsto para el próximo 12 de agosto. Una cita astronómica poco frecuente para la que la Diputación ya ha desplegado un completo programa de puntos en los que poder seguirlo en toda la provincia y al que se ha sumada también Meis, con las propuestas de Monte Castro y del nuevo mirador del monte de A Bandeira, en San Martiño.

Las gafas se repartirán así en la última semana antes del fin de curso, según explicó la alcaldesa, Marta Giráldez, con el objetivo de que cada escolar “teña unha gafa”. Las sobrantes —a las que se sumarán otras sesenta que facilitará la Diputación— se entregarán a los vecinos que las reclamen para facilitar este acontecimiento.