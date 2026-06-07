El Solifesti de Meis recaudará fondos a favor del Banco de Alimentos y Son das Flores

Una edición anterior del festival solidario DA

Con el lema ‘Alumeando camiños’, Meis inicia la cuenta atrás para celebrar el próximo viernes, 12 de junio, la octava edición del Festival Solidario Solifesti, que recaudará este año fondos en favor del Banco de Alimentos y de Son das Flores, un proyecto musical, social y pedagógico que busca emplear la música como herramienta de transformación social y desarrollo personal y que ha puesto en marcha el CEIP Vicente Risco de Vigo.

La cita, ya consolidada en el calendario de actividades del municipio, se desarrollará —como es habitual— en la Praza de España, a partir de las cinco de la tarde y está concebida como una tarde especial de música y diversión en la que participará toda la comunidad educativa de Meis —CPI Mosteiro-Meis, como organizadores; Escola Infantil, CEIP Armenteira, y el CRA— además de las pandereteiras del CPI, los participantes del poryecto Son das Flores o con actividades deportivas de la mano de Bruno Hermida, entre otras actividades.

Además, el alumnado del CPI Mosteiro-Meis organizará también una serie de obradoiros y juegos y, durante la cita, se recogerán también alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.