Profesionales de la panadería, pastelería y hostelería se dan cita en Vilanoviña con formación y demostraciones en vivo

Uno de los instantes de la jornada Gonzalo Salgado

Comercial Reyvi, en sus instalaciones en Vilanoviña, acogió ayer una nueva edición del ReyviFEST, que reunió a profesionales de la panadería, pastelería, heladería y hostelería con un modelo que combinó formación, demostraciones en vivo, degustaciones y networking, acompañado por una cuidada ambientación y una selección musical que reforzó el carácter dinámico de un evento consolidado ya en el sector.

Un extenso programa que incluyó sesiones formativas relacionadas con la venta mediante diseño, iluminación y disposición del producto; análisis de ingredientes, procesos y nuevas corrientes en el sector; o creación de nuevas combinaciones y recetas con chocolate, entre otras acciones.