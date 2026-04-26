Del ejercicio al aire libre al brunch: éxito de público en una jornada novedosa en Paradela

La iniciativa congregó a decenas de participantes en el campo de A Boca Gonzalo Salgado

Decenas de personas participaron esta mañana en una jornada novedosa en Paradela. La asociación cultural A Vertula de Meis apostó por la actividad ‘Cross Training & Brunch’, una iniciativa que combina el ejercicio al aire libre con un brunch (comida que combina desayuno y almuerzo) y que, tras un desconcierto inicial tras el anuncio sobre su organización, acabó resultando un completo éxito. Así pues, en el Campo da Boca se concentraron numerosos participantes a las once de la mañana para una sesión de cross training,: un entrenamiento dinámico que combina ejercicios de fuerza, cardio y movilidad, adaptado a todos los niveles para así fomentar la participación de distintos grupos de personas independientemente de su estado físico. Un tipo de entrenamiento que trata de ser lo más ameno posible y que involucró a los asistentes en un trabajo en grupo.

Tras ello, tocó reponer fuerzas con un buen brunch, pero al estilo aldea, que convirtió también la experiencia en un punto de encuentro entre todos los participantes.

Una iniciativa que, si bien es novedosa, imita también una tendencia que está ya a la moda: los clubs de running en los que personas quedan para salir a correr y acabar con un brunch. Una actividad que comenzó en las grandes ciudades, pero que también comienza a organizarse en la propia comarca. Un ejemplo de ello es el ‘Brunch Run Club’, que sigue este mismo concepto con circuitos de running por Sanxenxo, Meaño o O Grove.

Iniciativas, así, que fomentan un estilo de vida saludable al tiempo que proponen planes amenos y divertidos, que ayudan también a forjar lazos entre los participantes que se apuntan a estas actividades que, a la vista del éxito sucedido en Meis, tienen mucho público.