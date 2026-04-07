Meis contará con un presupuesto de 4.179.600 euros y Giráldez reivindica su gestión económica

La alcaldesa, Marta Giráldez, y parte de su equipo de gobierno, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra publicó hoy la aprobación inicial del presupuesto municipal de Meis para este año 2026, que asciende a un montante de 4.179.600 euros. Las cuentas fueron ratificadas en el Pleno del pasado mes de marzo, con los votos favorables del gobierno local (PSOE), la abstención del BNG y la oposición del PP. El documento se pone ahora en exposición pública por un plazo de quince días hábiles, tras el cual se aprobará de forma definitiva.

La alcaldesa, Marta Giráldez, destacó la gestión económica del Concello pese a las críticas de la oposición, al cerrar 2025 con un remanente de 356.000 euros, mantener el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los días y que no se hayan aumentando los impuestos con estos presupuestos pese a la subida de gastos que afronta el Concello por el alza de precios en cuestiones, por ejemplo, como la gestión de la Escola Infantil Municipal, cuyo contrató se licitó recientemente.

Sin embargo, tanto BNG como PP reprocharon a la socialista que “abuse dos recoñecementos extraxudiciais de crédito” tras llevar también al Pleno 165.000 euros para facturas del pasado año.