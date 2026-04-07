El CAAN supera las 620 adopciones y más de 1.300 rescates desde 2025

El presidente provincial, Luis López, anunció la nueva inversión en una visita al centro de A Armenteira Cedida

La Diputación de Pontevedra invertirá 20.000 euros para la mejora de los equipamientos de los quirófanos del Centro de Recollida e Protección Animal de la provincia (CAAN), situado en A Armenteira (Meis) convertido en “referencia en España”, según subrayó en una visita el presidente provincial, Luis López. El objetivo de este proyecto pasa por mejorar el servicio de control de colonias felinas que puso en marcha la Diputación hace dos años y que sirvió para atender a cerca de 1.800 gatos, beneficiándose de este servicio 40 concellos de menos de 20.000 habitantes.

“Aquí non só rescatamos cans, tamén lles damos unha segunda oportunidade cunha familia”, además de ser “referencia no coidado dos gatos”, recalcó López, que indicó que desde 2025 la Diputación gestionó la adopción de 620 animales, además de atender 2.150 avisos de recogida, más de 1.300 rescates y la devolución de 650 perros a sus dueños.

Lo cierto es que el 70% de los animales que entran en el refugio consiguen ser adoptados y el periodo de estancia media en el centra es de 80 días, el mínimo histórico. Pese a ello, en las instalaciones de A Armenteira tofavía residen 180 perros, de los cuales 54 son cachorros y que esperan una familia que los adopte. En este sentido, desde la Diputación pusieron en marcha una campaña, valorada en 30.000 euros, para fomentar las adopciones.

Nuevo material para el servicio

En cuanto a esta nueva inversión, el gobierno provincial puso en marcha a mediados del año 2024 esta campaña de control de colonias felinas, dando un nuevo paso en la cooperación con las administraciones locales, ayudándolas a cumplir con las obligaciones de la Ley de Bienestar Animal. Así pues, con este nuevo servicio se está identificando, esterilizando, vacunando y desparasitando a estos animales. Un servicio que está experimentando una elevada demanda, por lo que se vuelve necesario esta nueva mejora.

Se trata una inversión de 20.000 euros que tratará de adecuar los equipamientos del quirófano para poder prestar un mejor servicio y garantizar la seguridad de los animales atendidos. Con estos recursos, que se suman a los cerca de 3,6 millones movilizados por la Diputación en el CAAN este mandato para a puesta en marcha de esta campaña y dar continuidad al resto de servicios, se comprará material de quirófano, un nuevo equipo de análisis de sangre y de tratamientos y una nueva mesa para cirugías.

“O CAAN é un centro de referencia, no que a Deputación inviste máis de 1M€ cada ano, que suscita o interese de profesionais e institucións de todo o país e mesmo concellos doutras provincias están a demandar xa a outras Deputacións que poñan en marcha un centro e un servizo como o noso”, concluyó López, que recalcó al centro como “referencia en España”.