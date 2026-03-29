Las palmas dan la bienvenida a la Semana Santa en un “multitudinario” Domingo de Ramos

Gabriel Magariños se estrenó como Jesucristo en la primera escenificación de Paradela Gonzalo Salgado

Los ramos y las palmas cubrieron esta mañana las plazas y calles de Arousa para dar la bienvenida a la Semana Santa en uno Domingo de Ramos “multitudinario”, marcado por el buen tiempo.

“A verdade é que pode ser o Domingo de Ramos con máis afluencia dos últimos tempos”, garantizaba la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez. Allí esta celebración se vive a gran escala después de que en el año 2019 la Semana Santa de Paradela fuera reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia por sus particulares escenificaciones de la Pasión de Cristo.

Esta mañana, dieron el pistoletazo de salida a su semana grande representando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén subido a la borriquita y celebrando la posterior bendición de los ramos en la plaza de Outeiro.

Gabriel Magariños, vecino de A Goulla, en Paradela, se estrenó como Jesucristo en estas escenificaciones, tras la polémica que atravesó la Confraría con el anterior actor protagonista. La regidora no dudó en destacar el estreno de este nuevo intérprete. “Un bo estreno de Gabriel e unha perfecta organización”, apuntó. Además, tal fue el nivel de asistencia a esta primera cita de la programación que la misma Giráldez declaró: “quedou pequeno o sitio”.

Los cofrades portaban la imagen de Jesús en la borriquita Gonzalo Salgado

Tras la bendición de los ramos llegó el turno de la procesión hasta la iglesia, acompañada por la Banda Escola de Música Cultural de Meis, y una misa cantada por el Coro Parroquial de Santa María de Paradela que puso fin a la jornada.

Por su parte, en Fefiñáns, tampoco faltaron los olivos, los laureles, o las palmas -algunas con diseños exclusivos y otras más sencillas- . Eso sí, en Cambados la procesión estuvo comandada -a falta de actores- por una figura de Jesús en la borriquita y por una cuadrilla de cofrades trajeados que portaban la imagen por las calles del municipio.

Próximos actos religiosos

En Paradela las escenificaciones volverán este Jueves Santo a las 21:00 horas con la representación de la última cena en el atrio de la iglesia y la procesión hasta la plaza de Outeiro para la oración en el Huerto de los Olivos y el Prendimiento. A continuación celebrarán también el Juicio del Sanedrín, de nuevo en el atrio de la iglesia.

El Viernes Santo los actos comenzarán ya desde primera hora, a las 11:00 horas con la función de las últimas horas de vida de Jesús, el Via Crucis hasta el monte de A Croa y la Crucifixión. A las 20:30 horas comenzarán los actos litúrgicos y a las 21:30 horas tendrán lugar, en el Monte de A Croa, el Desenclavo y Descendimiento de Jesús, seguido por la procesión del Santo Entierro, acompañada por la Banda de Gaitas Vides Novas de Poio.

El sábado, a las 21:00 horas, se celebrará la misa de Resurrección con la tradicional bendición del agua y del fuego y una degustación gratuita de rosca de Pascua tras los actos.

La programación finalizará el Domingo de Pascua a las 12:30 con la escenificación de la Resurrección de Jesús en el atrio de la iglesia y una misa cantada por la Coral Polifónica Xuntanza de Meis y la procesión de Resurrección acompañada por la Banda de Música A Vertula.

Verbenas

Más allá de los actos religiosos, Paradela celebrará los días 4 y 5 de abril en el Campo da Boca, un programa pensado para todos los públicos con hinchables y juegos populares gratuitos para los más pequeños el sábado y una verbena a partir de las 22:00 horas amenizada por las formaciones La Banda de Gaudí y Adores.

Ya el domingo 5 la la Charanga Alambique ofrecerá una actuación matinal a las 10:00 horas y por la tarde, a las 20:30 horas llegará el turno de una gran verbena con las orquestas América de Vigo y Gran Parada.

La organización adelanta que el recinto estará cubierto por una gran carpa para garantizar que las actividades se puedan celebrar en el caso de que el tiempo no acompañe.